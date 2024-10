Il braccialetto elettronico non funziona, trevigiana denuncia il caso a "Le Iene" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel giugno scorso ha riguadagnato fiducia nella giustizia dopo essere stata al centro di un caso che aveva molto fatto parlare a Treviso: in una lettera la donna, che aveva denunciato più volte l'ex reo di averla maltrattata e perseguitata, si chiedeva dove fosse lo Stato che doveva proteggerla Trevisotoday.it - Il braccialetto elettronico non funziona, trevigiana denuncia il caso a "Le Iene" Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel giugno scorso ha riguadagnato fiducia nella giustizia dopo essere stata al centro di unche aveva molto fatto parlare a Treviso: in una lettera la donna, che avevato più volte l'ex reo di averla maltrattata e perseguitata, si chiedeva dove fosse lo Stato che doveva proteggerla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Casorate - schianto con la tuta alare : muore il gallaratese Filippo Guenzani - aveva 38 anni - Domenica questa passione lo ha tradito. Casorate Sempione (Varese), 30 settembre 2024 – La sua grande passione era il volo. “un ragazzo solare e meraviglioso”. Per ora c’è una famiglia e una comunità che piangono l’improvvisa scomparsa di un giovanissimo sportivo.  . Una volta indossata la tuta alare che gli permetteva di vivere l’ebbrezza di planare fra il cielo e le vette. (Ilgiorno.it)

Svolta sul caso di Maria - scomparsa nel nulla da giorni. L’aveva invitata a casa - lui l’ha uccisa - Le circostanze dell’omicidio restano avvolte nel mistero, mentre la comunità di Viadana e quella di origine di Maria sono rimaste sconvolte dall’accaduto. Ora si scopre che un giovane, che aveva conosciuto Maria on line e l’avrebbe convinta ad incontrarlo, è stato fermato. Dopo un’intensa attività investigativa da parte dei carabinieri del comando provinciale di Mantova in collaborazione col ... (Caffeinamagazine.it)

Strage a Nuoro - vicino Paolo Sanna è morto : aveva incontrato per caso Gleboni - la ricostruzione della Procura - Nella strage in famiglia a Nuoro è rimasto ucciso anche il vicino di Roberto Gleboni, ferito mortalmente dopo averlo incontrato per caso sul pianerottolo. (Notizie.virgilio.it)