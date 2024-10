Georgia-Albania: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Sakhelobis andrà in scena la sfida tra Georgia-Albania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Sakhelobis di Tbilisi si giocherà la sfida di Nations League tra Georgia-Albania. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Calcionews24.com - Georgia-Albania: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Sakhelobis andrà in scena la sfida tra: le ultimissime diconvedere il match in tv Al Sakhelobis di Tbilisi si giocherà la sfida di Nations League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le(3-5-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili,

Georgia vs Albania – pronostico - notizie sulle squadre - formazioni - I Crusaders devono arrivare primi per garantirsi la promozione, e sono stati raggiunti a sei punti dalla Repubblica Ceca, quindi ci sarà pressione sui padroni di casa per tornare a vincere lunedì sera. I rossoneri hanno partecipato anche alla fase finale del Campionato europeo di quest’estate, ma non sono riusciti a uscire dalla fase a gironi, raccogliendo solo un punto in tre partite. (Sport.periodicodaily.com)

Georgia-Albania (Uefa Nations League B - 14-10-2024 ore 18 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - Rinvigoriti dall’ottimo europeo disputato, Kvara e compagni cercano di arrivare a una dimensione che solo qualche mese fa sarebbe […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Siamo nel gruppo 1 della Lega B di Nations League e la Georgia culla sogni e ambizioni legittime di promozione: i ragazzi di Willy Sagnol sono primi in classifica, nonostante la sconfitta di venerdì contro l’Ucraina. (Infobetting.com)