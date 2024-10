Francesco Paolantoni si sente male a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Gattonava, piangeva dal dolore” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sto malissimo, ma mi butto! Cosa può succedere? Cado, svengo, mi riprenderete, no?”. Con la sua ironia inconfondibile, Francesco Paolantoni ha affrontato la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 12 ottobre con la diverticolite. Il comico, che gareggia in coppia con Anastasia Kuzmina, ha iniziato a star male nei giorni precedenti alla diretta ed è salito in pista reduce da una settimana difficile a causa di forti dolori addominali. E’ stata la stessa Milly Carlucci a spiegare al pubblico la situazione, mostrando in un video quanto successo dietro le quinte: “Mi stendo un po’ sul divano”, diceva Paolantoni con voce flebile durante le prove, mentre la sua maestra di ballo avvisava la produzione: “Fra sta male, male, diamo via la sala per non occuparla”. Ilfattoquotidiano.it - Francesco Paolantoni si sente male a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Gattonava, piangeva dal dolore” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sto malissimo, ma mi butto! Cosa può succedere? Cado, svengo, mi riprenderete, no?”. Con la sua ironia inconfondibile,ha affrontato la puntata dicon ledi sabato 12 ottobre con la diverticolite. Il comico, che gareggia in coppia con Anastasia Kuzmina, ha iniziato a starnei giorni precedenti alla diretta ed è salito in pista reduce da una settimana difficile a causa di forti dolori addominali. E’ stata la stessaa spiegare al pubblico la situazione, mostrando in un video quanto successo dietro le quinte: “Mi stendo un po’ sul divano”, dicevacon voce flebile durante le prove, mentre la sua maestra di ballo avvisava la produzione: “Fra sta, diamo via la sala per non occuparla”.

