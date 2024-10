«Famiglie d’Italia», ora con Insinna t’insegno come si fa a fare i quiz... (Di lunedì 14 ottobre 2024) Preserale e access prime time sono, oltre che due termini entrati nel corrente lessico televisivo, due unità di misura del successo di una rete . Non è un caso che i programmi che vengono prima e dopo i tg siano fra quelli sui quali le reti fidano per il traino dei notiziari e delle trasmissioni della prima serata, che, purtroppo, ormai prima delle 21,40 non iniziano. Fatta eccezione per l’approfondimento Feedpress.me - «Famiglie d’Italia», ora con Insinna t’insegno come si fa a fare i quiz... Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Preserale e access prime time sono, oltre che due termini entrati nel corrente lessico televisivo, due unità di misura del successo di una rete . Non è un caso che i programmi che vengono prima e dopo i tg siano fra quelli sui quali le reti fidano per il traino dei notiziari e delle trasmissioni della prima serata, che, purtroppo, ormai prima delle 21,40 non iniziano. Fatta eccezione per l’approfondimento

