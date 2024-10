Donna si butta dalla nave crociera MSC Virtuosa in mezzo alle correnti del Canale della Manica: recuperato il corpo senza vita (Di lunedì 14 ottobre 2024) “L’uomo in mare” l’allarme lanciato dal capitano, le sirene nel cuore della notte. Un viaggio da incubo per i passeggeri della nave da crociera MSC Virtuosa, che in quel momento stava percorrendo, il Canale della Manica tra la Francia e il Regno Unito. alle due di notte di sabato scorso, infatti, una Donna si è lanciata in mare dal pontile sinistro. Immediato l’intervento degli elicotteri delle squadre di ricerca francesi che sono riusciti a recuperare il corpo della Donna, ormai senza vita. Infatti quella zona – tra le rocce di Les Casquets, a ovest di Alderney – è caratterizzata dalle fortissime correnti ed è per questo che il decesso è stato immediato, il corpo è stato inghiottito nell’oscurità delle onde e della notte. Ilfattoquotidiano.it - Donna si butta dalla nave crociera MSC Virtuosa in mezzo alle correnti del Canale della Manica: recuperato il corpo senza vita Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “L’uomo in mare” l’allarme lanciato dal capitano, le sirene nel cuorenotte. Un viaggio da incubo per i passeggeridaMSC, che in quel momento stava percorrendo, iltra la Francia e il Regno Unito.due di notte di sabato scorso, infatti, unasi è lanciata in mare dal pontile sinistro. Immediato l’intervento degli elicotteri delle squadre di ricerca francesi che sono riusciti a recuperare il, ormai. Infatti quella zona – tra le rocce di Les Casquets, a ovest di Alderney – è caratterizzata dfortissimeed è per questo che il decesso è stato immediato, ilè stato inghiottito nell’oscurità delle onde enotte.

