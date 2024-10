Doctor Strange 3: una star due volte premio Oscar si unirà al cast? (Di lunedì 14 ottobre 2024) I fam sognano che ad affiancare Benedict Cumberbatch nel nuovo capitolo della saga Marvel dedicata a Doctor Strange arrivi un divo pluripremiato. Ma sarà vero? Siamo nel regno del rumor, ma le voci che si rincorrono su Doctor Strange 3 sono sempre più intriganti. Dopo l'anticipazione secondo cui Sam Raimi verrà riconfermato alla regia del terzo capitolo arriva l'annuncio su Twitter, abbastanza improbabile in realtà, che vorrebbe una star due volte premio Oscar nel ruolo di Dormammu. La star in questione sarebbe nientemeno che di Denzel Washington. Ma andiamo con ordine. Un post virale di X che conteneva la notizia dell'ingresso di Denzel Washington nel cast ha ottenuto oltre 9,5 milioni di visualizzazioni. Purtroppo la fonte in questione è Production Weekly, pubblicazione che raccoglie rumor Movieplayer.it - Doctor Strange 3: una star due volte premio Oscar si unirà al cast? Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I fam sognano che ad affiancare Benedict Cumberbatch nel nuovo capitolo della saga Marvel dedicata aarrivi un divo pluripremiato. Ma sarà vero? Siamo nel regno del rumor, ma le voci che si rincorrono su3 sono sempre più intriganti. Dopo l'anticipazione secondo cui Sam Raimi verrà riconfermato alla regia del terzo capitolo arriva l'annuncio su Twitter, abbastanza improbabile in realtà, che vorrebbe unaduenel ruolo di Dormammu. Lain questione sarebbe nientemeno che di Denzel Washington. Ma andiamo con ordine. Un post virale di X che conteneva la notizia dell'ingresso di Denzel Washington nelha ottenuto oltre 9,5 milioni di visualizzazioni. Purtroppo la fonte in questione è Production Weekly, pubblicazione che raccoglie rumor

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Denzel Washington sarà davvero Dormammu in Doctor Strange 3? - È molto divertente. Da allora non abbiamo più visto Strange, ma in una recente intervista che ripercorre la sua carriera, Benedict Cumberbatch ha confermato che girerà un nuovo film di Avengers nel 2025. Vedremo Denzel Washington ne Il Gladiatore 2 “Questo è Doctor Strange“, ha iniziato l’attore britannico. (Cinefilos.it)

Sam Raimi ha “quasi concluso un accordo” per dirigere Doctor Strange 3 - È un personaggio così brillante e mi sto ancora divertendo un mondo a interpretarlo. Nell’ultima edizione della sua newsletter, Jeff Sneider riferisce che il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Sam Raimi ha “quasi concluso un accordo” per tornare a dirigere il terzo capitolo. Doctor Strange è un personaggio così complesso e sembra che ci sia molto di più da esplorare con lui. (Cinefilos.it)

Doctor Strange 3 : Sam Raimi in trattative per dirigere il trequel - Il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi, sarebbe in trattative per tornare a dirigere il trequel dei Marvel Studios. Si vocifera che i Marvel Studios stiano sviluppando un terzo film su Doctor Strange da un po' di tempo, e sembra che il progetto abbia ora trovato un regista. (Movieplayer.it)