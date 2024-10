Disponibile la Carta del Docente, 500 euro per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di ruolo (Di lunedì 14 ottobre 2024) A partire dalle 14 di oggi, lunedì 14 ottobre, i docenti di ruolo possono accedere ai fondi della Carta del Docente e, quindi, generare i voucher per l’acquisto di beni e servizi finalizzati all’aggiornamento professionale. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione e del Merito. L’accesso al borsellino elettronico avviene tramite il portale dedicato (https://www.CartadelDocente.istruzione.it/). Il ministero ha confermato che lo stanziamento sarà di 500 euro per ciascun Docente per l’anno scolastico in corso. Istituita nel 2015 la Carta del Docente è un’iniziativa volta a sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Ilfattoquotidiano.it - Disponibile la Carta del Docente, 500 euro per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di ruolo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A partire dalle 14 di oggi, lunedì 14 ottobre, i docenti dipossono accedere ai fondi delladele, quindi, generare i voucher per l’acquisto di beni e servizi finalizzati al. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione e del Merito. L’accesso al borsellino elettronico avviene tramite il portale dedicato (https://www.del.istruzione.it/). Il ministero ha confermato che lo stanziamento sarà di 500per ciascunper l’anno scolastico in corso. Istituita nel 2015 ladelè un’iniziativa volta a sostenere la formazione edei docenti dia tempo indeterminato delle scuole statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carta del docente 2024 al via - confermati 500 euro - Coinvolti anche i docenti in prova, quelli inidonei per motivi di salute o in servizio all’estero e nelle scuole militari. Il sindacato Anief, che ha patrocinato il caso, ha confermato che il docente è stato ristorato per l’esclusione considerata discriminatoria, come già stabilito da diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. (Quifinanza.it)

Carta Docente 500 euro - per i docenti di ruolo da domani (lunedì 14 ottobre) alle 14 : 00 nuovamente disponibile il borsellino elettronico per gli acquisti - . Il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica che a partire dalle ore 14:00 di domani, lunedì 14 ottobre, i docenti di ruolo possono nuovamente accedere ai fondi della Carta del Docente e generare i voucher per l'acquisto di beni e servizi finalizzati all'aggiornamento professionale. L'articolo Carta Docente 500 euro, per i docenti di ruolo da domani (lunedì 14 ottobre) alle 14:00 ... (Orizzontescuola.it)

Incontro Valditara-sindacati dell’8 ottobre : dagli idonei dei concorsi 2020 e 2023 alla Carta Docente. Ecco cosa è stato detto - Ecco cosa è stato detto sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Incontro Valditara-sindacati dell’8 ottobre: dagli idonei dei concorsi 2020 e 2023 alla Carta Docente. Un riepilogo con la sindacalista Anief Daniela Rosano. 000 da raggiungere entro il 31 dicembre 2026. . L'incontro tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito e i sindacati ha segnato la settimana uscente: ... (Orizzontescuola.it)