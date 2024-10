Lanotiziagiornale.it - Colpo al clan dei Casamonica, arrestati due esponenti del clan perché accusati dalla Procura di Roma di associazione di tipo mafioso, estorsione e truffa

(Di lunedì 14 ottobre 2024)aldei. Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile die del Commissariatonina, su ordine delladella Repubblica di, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip dinei confronti di due persone – di 37 e 34 anni – appartenenti alla famiglia. Agli indagati lacontesta, a seconda delle posizioni, i reati didi, tentata. Le indagini, avviate in seguito ad una denuncia sporta nel dicembre del 2019 per un’perpetrata da un trentasettenne, appartenente alla famiglia, hanno permesso di documentare almeno altri 10 episodi delittuosi, alcuni dei quali commessi in concorso con un trentaquattrenne, appartenente alla stessa famiglia.