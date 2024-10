Chi era Pietro Mastino, il carabiniere morto nell’incidente di Alghero: “Convinse un ragazzo a non suicidarsi” (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo di 34 anni rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto domenica 13 ottobre, lungo la provinciale 19. Nel sinistro ha perso la vita il 55enne Pietro Mastino, carabiniere in servizio ad Alghero. Innamorato della divisa, lavorava nella centrale operativa. "È riuscito a sventare il tentato suicidio di un ragazzo grazie alla sua empatia", hanno ricordato i colleghi. Fanpage.it - Chi era Pietro Mastino, il carabiniere morto nell’incidente di Alghero: “Convinse un ragazzo a non suicidarsi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo di 34 anni rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto domenica 13 ottobre, lungo la provinciale 19. Nel sinistro ha perso la vita il 55ennein servizio ad. Innamorato della divisa, lavorava nella centrale operativa. "È riuscito a sventare il tentato suicidio di ungrazie alla sua empatia", hanno ricordato i colleghi.

Schianto frontale tra due auto vicino ad Alghero - muore un carabiniere : Pietro Mastino aveva 55 anni - Continua a leggere . Per cause da accertare l'auto su cui viaggiava il 55enne, una Seat Ibiza, si è scontrata frontalmente con una Panda. Un carabiniere di 55 anni, in servizio al Reparto operativo di Alghero, è morto in un grave incidente sulla strada provinciale 19. La vittima si chiamava Pietro Mastino, era originario di Montresta ma residente a Olmedo. (Fanpage.it)