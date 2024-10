Bologna, emergenza casa: "Legge anti affitti brevi" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prezzi troppo alti, un mercato ormai bloccato e svuotato, e una turisticizzazione dell’offerta senza precedenti. Questo ha portato Bologna in cima alla classifica delle città europee con un maggior aumento del prezzo di locazione in un solo anno: +20,2% rispetto al 2023 per l’affitto di una stanza singola, ora a 720 euro - un prezzo maggiore rispetto ai 715 euro al mese di Milano -, con aumento superiore rispetto anche a una capitale come Parigi (+18,3%), secondo lo studio di HousingAnywhere. Dati che riguardano anche gli affitti brevi (sono oltre 4mila gli appartamenti oggi destinati ad alloggi turistici, secondo Confabitare; ndr), e lo spunto arriva dalla segretaria del Pd Elly Schlein. "Serve una Legge nazionale per regolare gli affitti brevi. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, emergenza casa: "Legge anti affitti brevi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prezzi troppo alti, un mercato ormai bloccato e svuotato, e una turisticizzazione dell’offerta senza precedenti. Questo ha portatoin cima alla classifica delle città europee con un maggior aumento del prezzo di locazione in un solo anno: +20,2% rispetto al 2023 per l’affitto di una stanza singola, ora a 720 euro - un prezzo maggiore rispetto ai 715 euro al mese di Milano -, con aumento superiore rispetto anche a una capitale come Parigi (+18,3%), secondo lo studio di HousingAnywhere. Dati che riguardano anche gli(sono oltre 4mila gli appartamenti oggi destinati ad alloggi turistici, secondo Confabitare; ndr), e lo spunto arriva dalla segretaria del Pd Elly Schlein. "Serve unanazionale per regolare gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Bologna in emergenza. Anche El Azzouzi è ko. Affanno a centrocampo - I problemi di lista in vista della Champions, con almeno due elementi della rosa che rischiano l’esclusione, e un reparto di centrocampo che conta numericamente sette elementi sconsigliano un nuovo innesto in mediana. Il Bologna valuta giocatori nati dal 2002 in poi perché iscrivibili alla lista Uefa B, aggiornabile di giornata in giornata, fattore che comporterebbe comunque qualche ... (Sport.quotidiano.net)