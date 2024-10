Zalewski: "Sì, ero vicino al Galatasaray. Ecco come e perché ho detto no" (Di domenica 13 ottobre 2024) Nicola Zalewski, esterno polacco della Roma, ha rotto il silenzio sul periodo in cui i giallorossi lo avevano estromesso dalla rosa a causa Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Nicola, esterno polacco della Roma, ha rotto il silenzio sul periodo in cui i giallorossi lo avevano estromesso dalla rosa a causa

Sebastian zagral przeciw Portugali - Polska: Skorupski - Frankowski, Walukiewicz (46 Kiwior), Bednarek, Dawidowicz, Zalewski (76 Ameyaw), Szymanski (84Piatek), Oyedele (66 Moder), Zielinski, Swiderski (76 Urbanski), Lewandowski. (slowopodlasia.pl)