VIDEO – ADL celebra il matrimonio di Andrea D'Agostino, managing director di Coca Cola: le immagini

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il presidente del Napoli come non lo avete mai visto: Aurelio De Laurentiisnte di un, lestanno facendo il giro del web. Un Aurelio De Laurentiis in vesti totalmente inedite, quello che abbiamo ammirato proprio in queste ore. Il presidente del Napoli è noto per avere un carattere istrionico, in grado di applicare metodo comunicativi efficaci e di grande effetto. E cosi il patron azzurro si è ritrovato in queste ore a fare addirittura dante per un. Le nozze in questione sono state quelle didi, e di Roberta Congiu. I due sono convolati a nozze proprio in queste ore, ed are ilc’era proprio il presidente della SSC Napoli.