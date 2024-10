Urso | Per l’Italia dello spazio 73 miliardi fino al 2026

Urso: “Per l’Italia dello spazio 7,3 miliardi fino al 2026” (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA – l’Italia dello spazio ha a disposizione 7,3 miliardi fino al 2026, considerando complessivamente i contributi ai programmi dell’Agenzia Spaziale Europea, a quelli dell’Agenzia Spaziale Italiana, le risorse del Pnrr e risorse nazionali: lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega per lo spazio, Adolfo Urso, nella conferenza stampa organizzata a Milano alla vigilia del congresso internazionale di astronautica Iac24 e al termine dell’incontro ministeriale sullo spazio che si è svolto oggi. Sui 7,3 miliardi per le attività spaziali “le nostre imprese fanno particolare affidamento”, ha detto ancora il ministro rilevando come il comparto aerospazio e quello farmaceutico siano “i due settori nei quali maggiormente si sviluppa la nostra economia”. Lopinionista.it - Urso: “Per l’Italia dello spazio 7,3 miliardi fino al 2026” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA –ha a disposizione 7,3al, considerando complessivamente i contributi ai programmi dell’Agenzia Spaziale Europea, a quelli dell’Agenzia Spaziale Italiana, le risorse del Pnrr e risorse nazionali: lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega per lo, Adolfo, nella conferenza stampa organizzata a Milano alla vigilia del congresso internazionale di astronautica Iac24 e al termine dell’incontro ministeriale sulloche si è svolto oggi. Sui 7,3per le attività spaziali “le nostre imprese fanno particolare affidamento”, ha detto ancora il ministro rilevando come il comparto aeroe quello farmaceutico siano “i due settori nei quali maggiormente si sviluppa la nostra economia”.

