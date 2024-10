Svengo Ballando con le Stelle Francesco Paolantoni fa preoccupare tutti | Sto male

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Paura per: il gran dolore in diretta. Cosa è successo in diretta nella puntata del 12 ottobre 2024 dicon le. La terza puntata dicon le2024 ha portato con sé emozioni forti e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Condotta da Milly Carlucci, la serata ha visto l’alternarsi di esibizioni spettacolari e momenti di tensione, culminando in un primo spareggio che ha messo a rischio due concorrenti. La classifica finale è stata determinata dalla somma dei voti della giuria e del televoto del pubblico, con l’aggiunta del tesoretto. >> “Senti, ma Bonolis?”.con le, il colpo bassissimo di Selvaggia: Sonia in lacrime La coppia vincitrice della serata è stata Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno totalizzato 95 punti, seguiti da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 73 punti.