Se il nuovo oro bianco sono i dossier (Di domenica 13 ottobre 2024) Ve lo ricordate Salvatore Buzzi, quando ci disse, intercettato, che con i migranti si guadagnava più che con la droga? Come sempre facemmo orecchie da mercante, perché gli italiani non hanno ben chiaro che il crimine si muove più velocemente della gente perbene. Poi ci siamo resi conto che giravano miliardi di euro, che ci mangiavano in tanti, anche gente insospettabile. Oggi su Il Tempo Giuliano Tavaroli, l'ex brigadiere in servizio nei carabinieri di Milano che gestì la sicurezza dei colossi Pirelli e Telecom, ci avverte che il nuovo oro bianco sono le informazioni riservate. E noi da mesi stiamo raccontando un'Italia infestata da spioni e contaminata dal virus dei dossieraggi. Riguardano politici e personalità italiane, dalla premier Giorgia Meloni al suo vice Matteo Salvini, passando per figli, fratelli, parenti, interi vertici di partito. Iltempo.it - Se il nuovo oro bianco sono i dossier Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ve lo ricordate Salvatore Buzzi, quando ci disse, intercettato, che con i migranti si guadagnava più che con la droga? Come sempre facemmo orecchie da mercante, perché gli italiani non hanno ben chiaro che il crimine si muove più velocemente della gente perbene. Poi ci siamo resi conto che giravano miliardi di euro, che ci mangiavano in tanti, anche gente insospettabile. Oggi su Il Tempo Giuliano Tavaroli, l'ex brigadiere in servizio nei carabinieri di Milano che gestì la sicurezza dei colossi Pirelli e Telecom, ci avverte che ilorole informazioni riservate. E noi da mesi stiamo raccontando un'Italia infestata da spioni e contaminata dal virus deiaggi. Riguardano politici e personalità italiane, dalla premier Giorgia Meloni al suo vice Matteo Salvini, passando per figli, fratelli, parenti, interi vertici di partito.

