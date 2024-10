Puntomagazine.it - Pianura, una sola palazzina 16 denunce per furto energia elettrica

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Trovato un panificio abusivo che rubava elettricità come altri 15 condomini attaccati allo stesso “meccanismo” Siamo in una stradina stretta nel cuore di, quartiere nelle periferia occidentale di Napoli. Le palazzine che si affacciano una sull’altra non superano i due piani, con un pizzico di fantasia ricordano quelle di un presepe. Niente sughero e mattoni, però, solo cemento, intonaci scrostati e qualche parabolica che sfida il vento. I carabinieri della compagnia di Bagnoli percorrono spesso questa strada. Si tratta di un facile passaggio per altre vie, costantemente al centro delle cronache cittadine. Questa volta, ad attirare l’attenzione dei militari, è stato un piccolo condominio. Sulla parete il numero civico è riportato in nero con la vernice spray.