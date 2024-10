Ilfattoquotidiano.it - “Oltraggioso il paragone Hiroshima-Gaza”, l’ambasciatore israeliano in Giappone critica l’associazione vincitrice del Nobel per la Pace

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’attesoper la, in una situazione geopolitica incandescente con i conflitti tra Russia e Ucraina e quello in Medio Oriente, è diventato oggetto di una polemica,di Israele inhato Nihon Hidankyo, il gruppo dei sopravvissuti alla bomba atomica insignito del Premioper la, per aver paragonato le loro esperienze ai bambini di. È stato il co-responsabile dell’organizzazione Toshiyuki Mimaki a fare la dichiarazione che ha irritato Tel Aviv: “Sarebbe un grande segnale per fare appello al mondo che l’abolizione delle armi nucleari può essere raggiunta. Le armi nucleari dovrebbero essere assolutamente abolite Le armi nucleari non portano la. Per esempio, se la Russia le usa contro l’Ucraina o Israele contro, non finirà lì. I politici dovrebbero sapere queste cose”.