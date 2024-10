Oggi l’ultima giornata di sciopero dei treni: disagi fino alle 21, orari garantiti Trenitalia e Italo (Di domenica 13 ottobre 2024) Allo sciopero sta aderendo il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. La protesta è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle complesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per richiedere l’adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro. Fanpage.it - Oggi l’ultima giornata di sciopero dei treni: disagi fino alle 21, orari garantiti Trenitalia e Italo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Allosta aderendo il personale del Gruppo FS Italiane,e Trenord. La protesta è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle complesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per richiedere l’adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero treni 13 ottobre : ecco le corse Italo e Trenitalia garantite - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Giornata nera per i viaggiatori in treno. Iniziato sabato alle 21, proseguirà fino alle 20:59 di domenica lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenord e Italo. Con possibili disagi su tutte le linee. La mobilitazione è... (Bolognatoday.it)

Sciopero 12 e 13 ottobre 2024 : ecco i treni Italo e Trenitalia garantiti - liste e orari - Da notare nell’investimento la solitudine dell’operaio e l’orario notturno“, si legge nella nota di Cub Trasporti. Proclamato dalle sigle sindacali autonome Cub Trasporti e Sgb, ci sono convogli garantiti. Anche a partire dagli incidenti e l’immediata produzione di prevenzione. Le tratte nazionali che viaggieranno per Trenitalia sono tutte consultabili a questo link. (Ilfattoquotidiano.it)

Sciopero treni il 12 e 13 ottobre 2024 : orari garantiti Trenitalia - Italo e motivazioni dello stop - I sindacati Cub Trasporti e Sgb hanno proclamato per il 12 e 13 ottobre uno sciopero nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per richiedere l’adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro. Continua a leggere . Treni Italo e Trenitalia garantiti in alcune fasce orarie. (Fanpage.it)