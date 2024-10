Ladri scatenati nel salernitano: prese di mira le auto nella Piana del Sele, rafforzati i controlli a Pellezzano (Di domenica 13 ottobre 2024) Il nostro territorio continua ad essere preso di mira dai Ladri. E' la volta di Battipaglia dove sono stati registrati vari furti notturni di pezzi d’auto, nel rione Sant’Anna. Anche ad Eboli, ignoti hanno portato via i fanali posteriori di due vetture. Pare che ad essere prese di mira, siano Salernotoday.it - Ladri scatenati nel salernitano: prese di mira le auto nella Piana del Sele, rafforzati i controlli a Pellezzano Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il nostro territorio continua ad essere preso didai. E' la volta di Battipaglia dove sono stati registrati vari furti notturni di pezzi d’, nel rione Sant’Anna. Anche ad Eboli, ignoti hanno portato via i fanali posteriori di due vetture. Pare che ad esseredi, siano

