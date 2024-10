Quifinanza.it - La Francia aumenterà le tasse sui ricchi: un esperimento che sconvolge il paese

(Di domenica 13 ottobre 2024) Anche i nostri cugini d’Oltralpe si ritrovano a doversi destreggiare, come sta succedendo in Italia, con la Manovra fiscale, in un turbinio di leggi e proposte di legge che promettono di far quadrare i conti. E mentre il nostro ministro dell’economia Giorgetti ci dice senza mezzi termini che dovremmo fare tutti dei sacrifici, inpensano a un’altra soluzione. Il governo di Michel Barnier ha alzato il sipario su un bilancio che promette di raccogliere 60,6 miliardi per risanare le finanze pubbliche, nel tentativo di riconquistare la fiducia degli investitori. Il pacchetto, un mix di tagli alla spesa e aumenti delle, arriva mentre l’esecutivo si trova a fronteggiare un parlamento ostile che potrebbe facilmente costringerlo alle dimissioni. Il primo ministro francese però non si tira indietro e gioca con il fuoco.