Juventus respinta due volte: l'intesa lampo spariglia le carte

Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra arrivano nuovi importanti aggiornamenti che potrebbero ridisegnare le strategie di mercato dei bianconeri. Le ultimissime Al ritorno dagli impegni delle Nazionali il campionato di Serie A entrerà definitivamente nel vivo. Metabolizzato il deludente pareggio casalingo ottenuto contro il Cagliari, per la Juventus sarà tempo di guardare pagina. Sotto questo punto di vista, il calendario impone subito ai bianconeri un cambio di passo. Allo 'Stadium', infatti, la 'Vecchia Signora' se la vedrà contro la Lazio in un confronto dal quale Thiago Motta si aspetta risposte importante. A cominciare dal suo reparto offensivo. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itProtagonista di cinque gol nelle ultime tre uscite ufficiali, Dusan Vlahovic continua ad essere al centro di importanti indiscrezioni di mercato.

