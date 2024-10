Italia-Israele, Spalletti scende in campo: «La guerra deve finire, convinciamo gli israeliani» (Di domenica 13 ottobre 2024) «Penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire». Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti al Tg1 dice la sua sulla situazione politico-militare in Medio Oriente, alla vigilia della sfida tra Italia e Israele nell’ambito della Nations League. «Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più», ha detto l’allenatore, convinto della capacità dello sport di veicolare messaggi più alti. Lunedì 14 ottobre alle 20.45 la sua Nazionale affronterà Israele in un blindatissimo Bluenergy Stadium, l’arena di Udine. Lungo tutto il perimetro sono state installate delle barriere alte oltre i due metri. Dopo aver pareggiato contro il Belgio, gli Azzurri proveranno a riconfermare il successo dell’andata per restare in vetta al girone di Nations League. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024) «Penso che ci siano moltiche non vogliono lae noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che». Così il ct della Nazionale Lucianoal Tg1 dice la sua sulla situazione politico-militare in Medio Oriente, alla vigilia della sfida tranell’ambito della Nations League. «Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più», ha detto l’allenatore, convinto della capacità dello sport di veicolare messaggi più alti. Lunedì 14 ottobre alle 20.45 la sua Nazionale affronteràin un blindatissimo Bluenergy Stadium, l’arena di Udine. Lungo tutto il perimetro sono state installate delle barriere alte oltre i due metri. Dopo aver pareggiato contro il Belgio, gli Azzurri proveranno a riconfermare il successo dell’andata per restare in vetta al girone di Nations League.

Nations League - oggi Italia-Israele. Il ct Spalletti : “Dobbiamo convincere più israeliani che la guerra deve finire” - Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, parlando al Tg1 alla vigilia della partita a Udine tra Italia e Israele, valida per il girone di Nations League, lascia per un attimo le questioni di campo e affronta il tema della situazione in Medio Oriente. “Credo ci siano anche molti israeliani che non vogliono la guerra, dobbiamo convincere qualcuno in più che questa è una storia che deve finire“. (Ilfattoquotidiano.it)

Israele - Libero attacca Spalletti : «La guerra non l’ha scatenata Israele. Se vuole far comizi - si candidi» - Semmai, elementari ragioni di prudenza e buona ospitalità le avrebbero suggerito toni decisamente più sorvegliati: al limite, ribadendo come lo sport possa unire, e come una partita di calcio sia un’eccellente occasione di mostrare che si può – appunto – “giocare” nonostante una tragedia e a dispetto delle divisioni e delle sofferenze da cui il mondo è attraversato. (Ilnapolista.it)

Spalletti manda un messaggio agli “israeliani che non vogliono la guerra” prima di Italia-Israele - Udine si blinda per Italia-Israele: la Questura applica misure di sicurezza speciali e il CT Spalletti manda un messaggio di pace speciale prima della partita.Continua a leggere . (Fanpage.it)