Grande successo per “Il Giardino delle Zucche”: evento all’insegna del divertimento e della creatività (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta con Grande partecipazione la prima edizione dell’iniziativa “Il Giardino delle Zucche”, organizzata dall’associazione “La Voce delle Donne” nella suggestiva location del Malevento Sport, in collaborazione con l’animazione Neverland. L’evento, dedicato a famiglie e bambini, ha trasformato una splendida giornata autunnale in un’occasione di divertimento, creatività e condivisione. Tantissimi bambini, accompagnati dalle loro famiglie, hanno partecipato a numerose attività, tra cui i laboratori di intaglio e decorazione delle Zucche, dove i piccoli partecipanti hanno dato libero sfogo alla loro fantasia, creando autentici capolavori autunnali. Anteprima24.it - Grande successo per “Il Giardino delle Zucche”: evento all’insegna del divertimento e della creatività Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta conpartecipazione la prima edizione dell’iniziativa “Il”, organizzata dall’associazione “La VoceDonne” nella suggestiva location del MalSport, in collaborazione con l’animazione Neverland. L’, dedicato a famiglie e bambini, ha trasformato una splendida giornata autunnale in un’occasione die condivisione. Tantissimi bambini, accompagnati dalle loro famiglie, hanno partecipato a numerose attività, tra cui i laboratori di intaglio e decorazione, dove i piccoli partecipanti hanno dato libero sfogo alla loro fantasia, creando autentici capolavori autunnali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“È per loro il primo aereo”. Grande Fratello - tutti in giardino per la sorpresa in cielo - “Sì, è vero”, è stata la replica dell’ex velina di Striscia la Notizia. Il messaggio riportava qualcosa di molto significativo per due gieffini. Ma andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e cosa hanno potuto leggere. Spolverato ha immediatamente esclamato: “Io condivido questo messaggio”. Grande Fratello, Shaila Gatta all’angolo: ‘rivolta’ contro l’ex velina Grande Fratello, primo ... (Caffeinamagazine.it)

“Vai a fan**lo - tu sei una…”. Grande Fratello - la furia scoppia in giardino : urla e insulti - Io non riesco a parlare con te. Allora non parlare più con me, non parlarmi mai più, basta. Ho fatto benissimo a nominarti”, ha risposto Prestes. Leggi anche: Grande Fratello, lite clamorosa tra Lorenzo, Shaila e Helena: “Matto, bugiardo, minacci?“. twitter. I preferiti del pubblico sono Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti, che guadagnano quindi l’immunità e decidono di mandare al televoto ... (Caffeinamagazine.it)

“Sta male - chiamate un dottore”. Paura al Grande Fratello - la concorrente è sola in giardino e ha un crollo - “Perché Helena la cucciola sta piangendo?”, si chiede un fan della modella, che in questi giorni sta mostrando diversi segni di cedimento, soprattutto a causa della sua situazione con Lorenzo Spolverato. “Lorenzo gioca … ma Helena dovrebbe stare attenta alle ‘ossessioni’ x fame d’amore. Ieri, infatti, alcuni telespettatori della diretta hanno notato un atteggiamento poco rispettoso di Lorenzo nei ... (Caffeinamagazine.it)