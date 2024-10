Liberoquotidiano.it - "Effetto-Meloni" sull'economia: sondaggio Piepoli, il dato che fa tremare i gufi (e la sinistra)

(Di domenica 13 ottobre 2024) Fratelli d'Italia insuperabile. A incoronare il partito di Giorgiaè undell'Istituto. Cifre alla mano in una settimana FdI registra un +0,5 per cento raggiungendo il 30 per cento. Stessa sorte per il secondo partito, il Partito democratico. I dem infatti crescono a loro volta dello 0,5 per cento, per fermarsi al 22,5. A seguire - riporta la rilevazione del Giornale - il Movimento 5 Stelle che si piazza al 12 per cento. E ancora, Forza Italia all'8,5, la Lega all'8, Allenza Verdi eitaliana al 6 e Azione al 3 per cento. Tra i partiti minori Italia Viva ferma al 2,5 per cento e +Europa all'1,5. Madomina anche la classifica dei leader politici più amati. Eccezion fatta per Sergio Mattarella, che ottiene il 70 per cento del gradimento, il presidente del Consiglio conquista addirittura il 42 per cento.