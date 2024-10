Djokovic ora è veramente un lupo solitario, è rimasto il solo a difendere l’orgoglio della vecchia guardia (El Pais) (Di domenica 13 ottobre 2024) El Pais si interroga su quale sia lo stato d’animo di Novak Djokovic dopo l’addio al tennis di Rafa Nadal. Lui ha sempre sostenuto che con Nadal e Federer non c’era certo amicizia, ma rispetto e stima. I loro addi hanno comunque causato un vuoto sportivo. È rimasto solo lui, “senza la compagnia del maiorchino e dello svizzero Roger Federer, sarà decisamente solo di fronte al pericolo, dovrà difendere l’orgoglio della vecchia guardia. I giganti se ne vanno. solo lui resiste allo scorrere del tempo“. “Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente 23 e 21 anni, appaiono imponenti e con tutta la loro gioventù, entrambi già al potere. Per loro non sembra esserci minaccia più grande per loro di quella di colui che si definisce un lupo solitario“. Djokovic si trova ad affrontare un nuovo scenario Il serbo si ritrova ad affrontare una situazione del tutto nuova. Ilnapolista.it - Djokovic ora è veramente un lupo solitario, è rimasto il solo a difendere l’orgoglio della vecchia guardia (El Pais) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Elsi interroga su quale sia lo stato d’animo di Novakdopo l’addio al tennis di Rafa Nadal. Lui ha sempre sostenuto che con Nadal e Federer non c’era certo amicizia, ma rispetto e stima. I loro addi hanno comunque causato un vuoto sportivo. Èlui, “senza la compagnia del maiorchino e dello svizzero Roger Federer, sarà decisamentedi fronte al pericolo, dovrà. I giganti se ne vanno.lui resiste allo scorrere del tempo“. “Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente 23 e 21 anni, appaiono imponenti e con tutta la loro gioventù, entrambi già al potere. Per loro non sembra esserci minaccia più grande per loro di quella di colui che si definisce un“.si trova ad affrontare un nuovo scenario Il serbo si ritrova ad affrontare una situazione del tutto nuova.

