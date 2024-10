Bergamo, due studenti minorenni aggrediti a Porta Nuova. Continua l’incubo maranza (Di domenica 13 ottobre 2024) Bergamo, 13 ottobre 2024 – Ennesima aggressione a Porta Nuova, in pieno centro, diventata ritrovo di bande di ragazzini che danno vita a risse, aggressioni e furti. Alle 15,30 questa volta nel mirino di una gang sono finiti due studenti diciassettenni di Calcinate che prima sono stati minacciati poi accerchiati e strattonati da una quindicina di ragazzi che li hanno presi di mira durante e dopo il pranzo in un fast food. A fatica sono riusciti a divincolarsi e a raggiungere di corsa la stazione dei bus. Una volta tornati a casa, hanno raccontato tutto ai genitori che oggi sporgeranno denuncia ai carabinieri. L’aggressione ha riPortato alla ribalta la situazione in cui da tempo versa Porta Nuova, e i commercianti sono tornati a protestare per chiedere maggiore sicurezza e più controlli delle forze dell’ordine. Ilgiorno.it - Bergamo, due studenti minorenni aggrediti a Porta Nuova. Continua l’incubo maranza Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Ennesima aggressione a, in pieno centro, diventata ritrovo di bande di ragazzini che danno vita a risse, aggressioni e furti. Alle 15,30 questa volta nel mirino di una gang sono finiti duediciassettenni di Calcinate che prima sono stati minacciati poi accerchiati e strattonati da una quindicina di ragazzi che li hanno presi di mira durante e dopo il pranzo in un fast food. A fatica sono riusciti a divincolarsi e a raggiungere di corsa la stazione dei bus. Una volta tornati a casa, hanno raccontato tutto ai genitori che oggi sporgeranno denuncia ai carabinieri. L’aggressione ha rito alla ribalta la situazione in cui da tempo versa, e i commercianti sono tornati a protestare per chiedere maggiore sicurezza e più controlli delle forze dell’ordine.

