Basket, Serie A 2024/25: Napoli non pervenuta, Sassari domina e vince facilmente (Di domenica 13 ottobre 2024) Non c'è storia nell'anticipo dell'ora di pranzo della terza giornata della Serie A di Basket 2024/25. Tra le mura amiche del Palaserradimigni infatti, il Banco di Sardegna Sassari passeggia sul NapoliBasket e trionfa con il netto punteggio di 94-76, al termine di una gara dominata in lungo e in largo. Si sbloccano dunque i sardi, che trovano la prima vittoria in campionato dopo i due ko contro Scafati e Milano; rimane invece ancora a secco la squadra partenopea. Top scorer dell'incontro Fobbs con 21 punti, seguito da Bendzius 18. Negli ospiti invece i migliori sono Totè con 16 e Copeland con 14. LA CRONACA DEL MATCH Sassari-Napoli – I padroni di casa provano fin da subito a imprimere il loro ritmo sulla gara, con un ispirato Bendzius coadiuvato da Fobbs.

LIVE – Sassari-Napoli 94-76 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Il live in diretta di Sassari-Napoli, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 13 ottobre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà il live di Sassari-Napoli aggiornato in tempo reale. Sassari ringrazia e vola sul +20, 58-38 22? – Long two di Bendzius: i primi due della ripresa sono di ... (Sportface.it)

LIVE – Sassari-Napoli 77-45 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Sassari ringrazia e vola sul +20, 58-38 22? – Long two di Bendzius: i primi due della ripresa sono di Sassari FINE SECONDO QUARTO 20? – Buzzer beater di Bendzius! 50-38 Sassari al riposo 18? – Taglio di Bendzius che realizza due facili per il 46-32 17? – Inchiodata di Williams, nuovo -12 per gli ospiti: 44-32 16? – Cinque punti in fila di Cappelletti, riprova la fuga Sassari: 40-28 14? – Momento ... (Sportface.it)

LIVE – Sassari-Napoli 44-32 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Ad affrontarsi sono due squadre che sono ancora alla ricerca della prima vittoria: gli uomini di coach Markovic, infatti, hanno perso contro Scafati e Olimpia Milano, mentre i partenopei sono usciti sconfitti dalle partite contro Pistoia e Trieste. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL ... (Sportface.it)