Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme? Le foto social e i messaggi sibillini (Di sabato 12 ottobre 2024) La showgirl e il calciatore si trovano a Buenos Aires e sembrerebbero aver trovato un nuovo equilibrio dopo i tira e molla degli ultimi due anni. Sulla natura della loro relazione, però, non si sbilanciano. E tengono i fan con il fiato sospeso Vanityfair.it - Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme? Le foto social e i messaggi sibillini Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La showgirl e il calciatore si trovano a Buenos Aires e sembrerebbero aver trovato un nuovo equilibrio dopo i tira e molla degli ultimi due anni. Sulla natura della loro relazione, però, non si sbilanciano. E tengono i fan con il fiato sospeso

