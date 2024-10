Lapresse.it - Spagna, parata militare sotto la pioggia per festa nazionale

(Di sabato 12 ottobre 2024) Laha celebrato la suasabato con una grandenel cuore di Madrid, nonostante un forte acquazzone che ha minacciato di rovinare i festeggiamenti. Il re Felipe VI e altre personalità hanno assistito mentre truppe, veicoli militari e unità cerimoniali sfilavano lungo il Paseo de la Castellana. L’evento, che si tiene nel giorno dell’arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe, è andato avanti nonostante le forti piogge, che hanno però costretto alla cancellazione del tradizionale sorvolo dell’Aeronautica. Lainvece è proseguita come previsto, con spettatori che fiancheggiavano le stradegli ombrelli. Ladella, conosciuta come Día de la Hispanidad, mette in risalto i legami del paese con il mondo ispanofono, rendendo omaggio alla spedizione di Colombo nel 1492 che cambiò il corso della storia.