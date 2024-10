Si finge la figlia e truffa un'anziana: "Mamma mi servono 2mila euro per sbloccare il conto", 50enne denunciata (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è spacciata per la figlia riuscendo a farsi inviare duemila euro e per questo una 50enne di origine campana, scoperta e non nuova a questo genere di reati, è stata denunciata per truffa. Nei giorni scorsi un'anziana di Bibbona è stata contattata su WhatsApp da una donna che nonostante le Livornotoday.it - Si finge la figlia e truffa un'anziana: "Mamma mi servono 2mila euro per sbloccare il conto", 50enne denunciata Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è spacciata per lariuscendo a farsi inviare duemilae per questo unadi origine campana, scoperta e non nuova a questo genere di reati, è stataper. Nei giorni scorsi un'di Bibbona è stata contattata su WhatsApp da una donna che nonostante le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Malata terminale truffata da un uomo che si finge una famosa rockstar : refurtiva da 160 mila euro. La figlia : “Non le è rimasto più nulla” - Nel farlo, ha ricevuto il sostengo di numerose persone, tra cui anche una sua ex collega, Surjit Sonik, che ha creato una raccolta fondi per aiutarla ad ottenere quei risparmi di una vita: “Quando ho visto cosa le è successo, è stato davvero straziante. I nostri cuori sono con Valerie e chiunque cada vittima di queste terribili truffe”. (Ilfattoquotidiano.it)

Lenola / Si spacciano per la figlia e truffano un’anziana : denunciate due persone - indagini su una terza - . LENOLA – Ieri a Lenola (lt), a conclusione di indagini scaturite da denuncia – querela presentata un 76enne residente a Lenola (Lt), i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per “concorso in truffa ai danni di anziano“, un 49enne residente a Omegna (VB) e un 23enne pakistano residente a Napoli. (Temporeale.info)

“Servono 15mila euro per salvare sua figlia” - ma la vicina di casa fa scappare i truffatori - "No, non ho un cellulare, ho solo il telefono di casa", ha detto la donna al finto militare. Sua figlia è nei guai: ha provocato un incidente e adesso una ragazzina di 15 anni rischia la vita per colpa sua. Ora dovevano solo tenerla alla cornetta e sincerarsi che reperisse il denaro: 15mila euro. . (Ilrestodelcarlino.it)