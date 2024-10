Oasport.it - Sci alpino, anche Lindsey Vonn torna in attività? Indiscrezione clamorosa in vista di Milano-Cortina 2026

(Di sabato 12 ottobre 2024) La stagione 2024-25 di scisarà caratterizzata dal ritorno indi Marcel Hirscher, che a cinque anni di distanza dal ritiro, ha deciso di “riagganciare gli scarponi” e gettarsi nuovamente in pista. Il trentacinquenne austriaco difenderà però i colori dell’Olanda, patria della madre. Sostanzialmente, si tratta di un escamotage per avere a disposizione un team privato de facto, finanziato dalla Red Bull. Il colosso delle bevande energetiche è stato per anni sponsordi. Al riguardo, nelle ultime ore, si è diffusa la voce di un possibile ritorno indella statunitense, ovvero la seconda donna più vincente di tutti i tempi nello sci! L’è stata pubblicata dal quotidiano svizzero Blick e non ha ancora ricevuto alcuna smentita da parte della diretta interessata che, come Hirscher, ha smesso nel 2019.