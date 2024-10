Roma, manifestanti pro Palestina di nuovo in corteo: “Siamo tutti antisionisti” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un migliaio i manifestanti pro Palestina scesi in piazzale Ostiense a Roma, oggi 12 ottobre, un nuovo corteo L'articolo Roma, manifestanti pro Palestina di nuovo in corteo: “Siamo tutti antisionisti” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Roma, manifestanti pro Palestina di nuovo in corteo: “Siamo tutti antisionisti” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un migliaio iproscesi in piazzale Ostiense a, oggi 12 ottobre, unL'articoloprodiin: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Roma - in corteo un migliaio di manifestanti pro Palestina : “Siamo tutti antisionisti” - Il corteo sfilerà lungo viale Aventino, piazza di porta Capena, il Colosseo fino a via Merulana e piazza Vittorio. (Adnkronos) – Già un migliaio i manifestanti pro Palestina scesi in piazzale Ostiense a Roma, oggi 12 ottobre, per chiedere lo stop ai bombardamenti su Gaza. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite ... (Webmagazine24.it)

Roma - in corteo un migliaio di manifestanti pro Palestina : “Siamo tutti antisionisti” - “Siamo tutti antisionisti” il coro che si sta levando dai megafoni in strada. —cronacawebinfo@adnkronos. Il corteo sfilerà lungo viale Aventino, piazza di porta Capena, il Colosseo fino a via Merulana e piazza Vittorio. (Adnkronos) – Già un migliaio i manifestanti pro Palestina scesi in piazzale Ostiense, a Roma, per chiedere lo stop ai bombardamenti su Gaza. (Periodicodaily.com)

Feriti 30 agenti a Roma - Meloni : “Intollerabile violenza. Solidarietà alleforze dell’ordine aggreditte da sedicenti manifestanti” - Interviene la premier in tarda serata a commentare questo inqualificabile bilancio: “Esprimo la piena solidarietà, mia e del Governo, alle Forze dell’ordine, insultate e aggredite da sedicenti “manifestanti”. È intollerabile che decine di agenti vengano feriti durante una manifestazione di piazza. Questo non è un corteo pro-Palestina: è un corteo contro Israele da parte di organizzatori che hanno ... (Secoloditalia.it)