Pamela, che il 25 ottobre si giocherà il titolo europeo dei pesi leggeri, ha fatto visita al Bologna Women. Malvina, una carica a tinte rossoblù (Di sabato 12 ottobre 2024) Una campionessa tra le campionesse. Pamela Malvina Noutcho Sawa ha incontrato le ragazze del Bologna Women, con le calciatrici e la pugile che hanno avuto modo di chiacchierare e raccontarsi le reciproche esperienze sportive. Sorrisi e qualche scatto di gruppo, con la campionessa europea EBU Silver che ha anche posato con la guardia alta e la maglia rossoblù indosso, oltre che insieme al gruppo allenato da Matteo Pachera. L’atleta della Bolognina Boxe è in un’intensa fase di allenamenti e il prossimo 25 ottobre salirà nuovamente sul ring del PalaDozza per sfidare Nina Pavlovic per la cintura europea dei pesi leggeri, ad oggi vacante. Per lei si tratterà dell’ottavo match da pro, con il suo record che per ora la vede imbattuta. Sport.quotidiano.net - Pamela, che il 25 ottobre si giocherà il titolo europeo dei pesi leggeri, ha fatto visita al Bologna Women. Malvina, una carica a tinte rossoblù Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Una campionessa tra le campionesse.Noutcho Sawa ha incontrato le ragazze del, con le calciatrici e la pugile che hanno avuto modo di chiacchierare e raccontarsi le reciproche esperienze sportive. Sorrisi e qualche scatto di gruppo, con la campionessa europea EBU Silver che ha anche posato con la guardia alta e la magliaindosso, oltre che insieme al gruppo allenato da Matteo Pachera. L’atleta della Bolognina Boxe è in un’intensa fase di allenamenti e il prossimo 25salirà nuovamente sul ring del PalaDozza per sfidare Nina Pavlovic per la cintura europea dei, ad oggi vacante. Per lei si tratterà dell’ottavo match da pro, con il suo record che per ora la vede imbattuta.

