Non solo conti correnti, anche carte di credito: ecco cosa cercava l'impiegato "spione" (Di sabato 12 ottobre 2024) Coviello ha spiato per anni le carte di credito e i movimenti bancari di onorevoli, ministri e altre alte cariche dello Stato: gli inquirenti cercano il mandante Ilgiornale.it - Non solo conti correnti, anche carte di credito: ecco cosa cercava l'impiegato "spione" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Coviello ha spiato per anni ledie i movimenti bancari di onorevoli, ministri e altre alte cariche dello Stato: gli inquirenti cercano il mandante

«Sono malato - ho un disturbo» : ma il bancario Vincenzo Coviello spiava anche le carte di credito - E riguarda il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ma c’è un problema. La prima permette di accedere a informazioni sintetiche come la presenza di prestiti, finanziamenti e patrimonio mobiliare. Ovvero disturbi emotivi e della condotta. La seconda è quella degli estratti conto. Il mandante Perché c’è un dato che stride con questa prospettiva. (Open.online)

Coviello spiava le carte di credito e poteva tracciare gli spostamenti dei ministri : ecco come ha violato i conti di Montecitorio - L’inchiesta di Bari sull’ex dipendente di Intesa Sanpaolo, i dubbi sul come sia stato possibile che agisse indisturbato e il filo con i dossier di Perugia per i monitoraggi su Guido Crosetto, titolare della Difesa già spiato dal finanziere Pasquale Striano: ricerche multiple e... (Bari.repubblica.it)

