Middle East Now Festival Sapore di Medio Oriente

Far conoscere al pubblico le culture e le società del Medio Oriente, da una prospettiva che va oltre pregiudizi e luoghi comuni. Questo l'obiettivo di 'Middle East Now Festival', che festeggia la 15esima edizione. Torna a Firenze dal 15 al 20 ottobre, tra il cinema La Compagnia, l'Astra, Rifugio Digitale e altri spazi, con un programma ricchissimo. Tema del Festival, che fa parte del programma '50 Giorni di Cinema', è Ecologies of Resistance, con uno sguardo sull'attualità tra guerra e cambiamenti climatici, che invita a una reazione di resistenza e solidarietà nei confronti delle popolazioni coinvolte. Sono 34 i film in anteprima premiati nei migliori Festival internazionali. Storie forti, temi caldi dell'attualità nei titoli più recenti provenienti da Medio Oriente e Nord Africa, dalla vasta area che va dal Marocco all'Afganistan.

