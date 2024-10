Il Manchester City conferma che Hugo Viana sostituirà Txiki Begiristain come direttore sportivo (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 15:11:02 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’ex centrocampista portoghese Hugo Viana è stato confermato come nuovo direttore sportivo del Manchester City e assumerà l’incarico nell’estate del 2025. La mossa era stata ampiamente prevista nelle ultime settimane, ma il City ha confermato questo pomeriggio la sua nomina a successore di Txiki Begiristain. Begiristain ha trascorso 12 anni all’Etihad dopo aver ricoperto una posizione simile al Barcellona ed è stato determinante nel portare Pep Guardiola al club nel 2016. Sotto il suo controllo generale, il City è diventato il club leader del calcio inglese, vincendo sette titoli di Premier League e il primo titolo di Champions League come parte di un triplete nel 2023. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 15:11:02 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’ex centrocampista portogheseè statotonuovodele assumerà l’incarico nell’estate del 2025. La mossa era stata ampiamente prevista nelle ultime settimane, ma ilhato questo pomeriggio la sua nomina a successore diha trascorso 12 anni all’Etihad dopo aver ricoperto una posizione simile al Barcellona ed è stato determinante nel portare Pep Guardiola al club nel 2016. Sotto il suo controllo generale, ilè diventato il club leader del calcio inglese, vincendo sette titoli di Premier League e il primo titolo di Champions Leagueparte di un triplete nel 2023.

