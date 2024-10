Diretta Rai Sport Sabato 12 Ottobre 2024 - Ciclismo Il Lombardia, Pallavolo Maschile e Femminile (Di sabato 12 ottobre 2024) In vista del weekend, Sabato 12 Ottobre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione Sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi Sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il Sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del Sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22. Digital-news.it - Diretta Rai Sport Sabato 12 Ottobre 2024 - Ciclismo Il Lombardia, Pallavolo Maschile e Femminile Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In vista del weekend,12, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventiivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte ilalle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo dello raccoglie “La Domenicaiva”. Dalle 22.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sporting Lisbona-Casa Pia (sabato 05 ottobre 2024 ore 21 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Ultima fatica prima della sosta - Come era prevedibile, la partita di Eindhoven non è stata facile per lo Sporting: i biancoverdi hanno sofferto le offensive del PSV, hanno sprecato tanto davanti ma sono stati anche graziati diverse volte dagli olandesi, hanno perso un giocatore importante come Diomande per infortunio ma poi nel finale hanno colto un gol molto importante con […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Sabato nero per lo sciopero dei trasporti : disagi maggiori a Roma - la situazione - comLo sciopero dei trasporti era previsto anche a Milano. Sciopero dei trasporti in tutta Italia. I sindacati incrociano le braccia per rivendicare diritti, sicurezza e un salario adeguato. Il secondo ha perso la vita alla stazione di San Giorgio di Piano, nel Bolognese. Milano attende l’arrivo di 65mila tifosi e 500 manifestanti. (Notizie.com)

Sabato 5 ottobre nuovo sciopero dei trasporti : metro - bus e tram a rischio. Tutte le informazioni utili - È stato infatti indetto uno sciopero di 24 ore da Orsa Trasporti. Ancora una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici. . L'agitazione avrà modalità diverse da città a città .  Durante lo sciopero il. Riguarda bus, tram e metro. . . La data da segnare in rosso è quella di sabato 5 ottobre. (Today.it)