Quotidiano.net - Conti spiati, Meloni attacca: “Non mi toglieranno di torno”. E il governo pensa a uno scudo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Sono 34 i politicitra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024. E altri 43 tra del mondo dello sport, dello spettacolo e altro. Più i relativi congiunti. Ma nessun file scaricato durante gli accessi. Ma mentre si scopre che Vincenzo Coviello, il dipendente di Intesa che ha effettuato 6.637 accessi in poco più di due anni per controllarecorrenti di clienti del suo e di altri istituti, ha messo il naso anche negli account di 70 figure interne alla banca, tra cui figure apicali e manager, ilcomincia are a uno “” che protegga maggiormente la privacy dei politici e delle figure istituzionali. Anche se la fattibilità dell’operazione non pare semplice. E allora forse potrebbe ripiegare sull’idea dingentare il più possibile per legge gli accessi alle banche dati.