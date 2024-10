Bonus spesa 2025 da 1.000 euro: il nuovo aiuto che non ha nulla a che fare con la Social Card (Di sabato 12 ottobre 2024) In arrivo un nuovo aiuto per le famiglie in difficoltà, un Bonus da 1.000 euro per fare la spesa. Non ha nulla a che fare con la Social Card già in circolazione, si tratta di un contributo che interesserà solo una cerchia ristretta di persone, quelle con maggiori difficoltà economiche. Vediamo Messinatoday.it - Bonus spesa 2025 da 1.000 euro: il nuovo aiuto che non ha nulla a che fare con la Social Card Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In arrivo unper le famiglie in difficoltà, unda 1.000perla. Non haa checon lagià in circolazione, si tratta di un contributo che interesserà solo una cerchia ristretta di persone, quelle con maggiori difficoltà economiche. Vediamo

Bonus Spesa da 1000 euro : come funziona e come fare domanda - A partire da ottobre 2024, il Governo italiano ha annunciato l’introduzione di un nuovo Bonus Spesa del valore di 1000 euro. Questo bonus è destinato a sostenere le famiglie a basso reddito nell’acquisto di beni di prima necessità. Compilare il modulo online con i dati personali e allegare la documentazione richiesta, tra cui il certificato ISEE e, se applicabile, i documenti relativi alla ... (Velvetmag.it)

