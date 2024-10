ASA Montella, tagli illegali nei boschi: da sindaco, giunta e maggioranza silenzi sconcertanti (Di sabato 12 ottobre 2024) Il comunicato stampa dell’Associazione ASA in merito agli episodi come quello del grande faggio di Ripe della Falconare di Montella Per valorizzare un territorio bisogna prima saperlo proteggere. Episodi come quello del grande faggio mutilato, nel paesaggio da cartolina di Ripe della Falconara a Montella, sono sintomo di una diffusa noncuranza, specialmente da parte dei comuni del Parco regionale dei Monti Picentini. Appare molto strano, infatti, che il sindaco di Montella, non abbia speso una sola parola di biasimo per il saccheggio e la distruzione del belvedere di Ripe della Falconara e in generale dei nostri monti. Contestualmente, in veste di presidente della Provincia di Avellino, aveva un bel gridare contro Repubblica in “difesa” del proprio territorio. Puntomagazine.it - ASA Montella, tagli illegali nei boschi: da sindaco, giunta e maggioranza silenzi sconcertanti Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il comunicato stampa dell’Associazione ASA in merito agli episodi come quello del grande faggio di Ripe della Falconare diPer valorizzare un territorio bisogna prima saperlo proteggere. Episodi come quello del grande faggio mutilato, nel paesaggio da cartolina di Ripe della Falconara a, sono sintomo di una diffusa noncuranza, specialmente da parte dei comuni del Parco regionale dei Monti Picentini. Appare molto strano, infatti, che ildi, non abbia speso una sola parola di biasimo per il saccheggio e la distruzione del belvedere di Ripe della Falconara e in generale dei nostri monti. Contestualmente, in veste di presidente della Provincia di Avellino, aveva un bel gridare contro Repubblica in “difesa” del proprio territorio.

