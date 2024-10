Volley femminile, Torneo Moplan. Jesi e Forlì ko, Angelini Cesena al top (Di venerdì 11 ottobre 2024) A pochi giorni dall’avvio del campionato di serie B1 di pallavolo femminile, in programma questo fine settimana, l’Elettromeccanica Angelini Cesena ha partecipato al Torneo Moplan, quadrangolare organizzato da Clementina 2020 Volley. Nella semifinale le bianconere si sono scontrate con Jesi vincendo 3-0 (25-22, 25-13, 25-20), in un match in cui coach Lucchi ha potuto contare sul contributo di tutto il roster, incluse le giovanissime Pasini, Oke e Molari che si sono messe bene in mostra senza timori. La finale, invece, ha visto Cesena affrontare Forlì. Le bianconere, in poco più di un’ora di gioco, hanno strappato un altro sontuoso 3-0 (25-19, 25-17, 25-12), rendendosi protagoniste di una prova concreta, chiusa con 15 muri (5 di Melandri) e percentuali importanti in attacco (50% al cambiopalla e 35% in contrattacco). Ilrestodelcarlino.it - Volley femminile, Torneo Moplan. Jesi e Forlì ko, Angelini Cesena al top Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A pochi giorni dall’avvio del campionato di serie B1 di pallavolo, in programma questo fine settimana, l’Elettromeccanicaha partecipato al, quadrangolare organizzato da Clementina 2020. Nella semifinale le bianconere si sono scontrate convincendo 3-0 (25-22, 25-13, 25-20), in un match in cui coach Lucchi ha potuto contare sul contributo di tutto il roster, incluse le giovanissime Pasini, Oke e Molari che si sono messe bene in mostra senza timori. La finale, invece, ha vistoaffrontare. Le bianconere, in poco più di un’ora di gioco, hanno strappato un altro sontuoso 3-0 (25-19, 25-17, 25-12), rendendosi protagoniste di una prova concreta, chiusa con 15 muri (5 di Melandri) e percentuali importanti in attacco (50% al cambiopalla e 35% in contrattacco).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calendario 2^ giornata Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : programma - orari e diretta tv - Conegliano, invece, scende sul campo della neopromossa Talmassons, mentre l’altra neopromossa Perugia ospita Vallefoglia. 30 Igor Gorgonzola Novara-Wash4Green Pinerolo – Diretta DAZN e volleyballworld. . 30 Vero Volley Milano-Smi Roma Volley – Diretta Rai Sport e volleyballworld. it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi ... (Sportface.it)

Volley A1 femminile - la Savino Del Bene si scalda per il derby - Mancano tre giorni alla partita che tutta Firenze attende. Di fronte alle ore 18 Il Bisonte e la Savino Del Bene Scandicci, una sfida che si preannuncia più equilibrata rispetto agli altri anni. La squadra biancoblù nelle ultime stagioni non ha lasciato nemmeno le briciole alle rivali... (Firenzetoday.it)

Serie A1 femminile - la Numia Vero Volley senza Egonu per circa un mese - Il dado è tratto. La Numia Vero Volley Milano dovrà riununciare a Paola Egonu per un mese o poco più: l'opposta del club del consorzio e della nazionale è stata sottoposta in giornata ad intervento chirurgico alle fosse nasali per un'infezione che l'ha colpita all'immediata vigilia della... (Today.it)