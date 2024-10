Ucraina, Mattarella: ‘rammarico per risorse finanziarie destinate alle armi ma siamo costretti’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) ''tristezza nel vedere immense quantità di risorse finanziarie per l'acquisto di armi, sottraendole a impieghi di carattere sociale'', ha detto Mattarella Imolaoggi.it - Ucraina, Mattarella: ‘rammarico per risorse finanziarie destinate alle armi ma siamo costretti’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ''tristezza nel vedere immense quantità diper l'acquisto di, sottraendole a impieghi di carattere sociale'', ha detto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Mattarella : rammarico per risorse ad armi ma siamo costretti - Dalla salute al cambiamento climatico, dalla cultura alle infrastrutture. it. (askanews) – Rammarico e “tristezza” per la quantità di risorse finanziarie destinate alle armi ma l’aggressione russa all’Ucraina non lascia altra scelta all’Unione europea. Ne è convinto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo intervento al XIX vertice del gruppo Arraiolos a Cracovia, ha detto: ... (Ildenaro.it)

Resistenza : Mattarella - 'Italia - Germania e Europa risorsero da abisso' - La barbarie, la cancellazione di ogni dignità umana. . Siamo qui per ricordare, perché la memoria richiama responsabilità. (Adnkronos) - "Siamo qui per chinare insieme il capo davanti a tante vite crudelmente spezzate, per riempire con i sentimenti più intensi di solidarietà quelle voragini che la disumana ferocia nazifascista ha aperto in queste terre, in queste comunità. (Liberoquotidiano.it)

Mattarella : dalla scuola dipende futuro società - risorse siano adeguate - Ma un organismo che vive nella società e concorre al suo progresso”. La scuola non è una bolla, un recinto, un mondo a parte. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Cagliari dove si svolge quest’anno la XXIV edizione di “Tutti a Scuola”, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, presente il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (Ildenaro.it)