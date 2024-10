Tre giorni di musica a Monsterland. Con le novità wrestling e motocross freestyle (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà un altro halloween da paura. Monsterland Festival, infatti, è pronto a tornare con un’edizione ancora più ricca: tre giorni e tre notti nei quali la miglior musica – elettronica e non – si unisce ad allestimenti, scenografie, costumi, horror e tanto divertimento.Iscriviti al canale Ferraratoday.it - Tre giorni di musica a Monsterland. Con le novità wrestling e motocross freestyle Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà un altro halloween da paura.Festival, infatti, è pronto a tornare con un’edizione ancora più ricca: tree tre notti nei quali la miglior– elettronica e non – si unisce ad allestimenti, scenografie, costumi, horror e tanto divertimento.Iscriviti al canale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due giorni a "Montiano Poetico" con escursioni - gastronomia e musica - Ultima data del Savio Trail 2024, che ci ha accompagnato per tutta l’estate fin dalla primavera di quest’anno con escursioni a piedi e in bicicletta, concerti, spettacoli, degustazioni ed altri eventi conviviali. A chiudere la rassegna organizzata dell’Unione Valle Savio, che si era aperta con... (Cesenatoday.it)

Salento - torna la Festa della Castagna : quattro giorni di musica e tradizioni dal 17 al 20 ottobre - Tutto pronto per la 51ª edizione della Festa della Castagna, che dal 17 al 20 ottobre animerà il borgo cilentano di Salento. Tra piatti tipici a base di castagne, vino locale, musica e balli, l'evento promette divertimento e condivisione per tutte le generazioni. . . Il programma La festa sarà. (Salernotoday.it)

Torna l'appuntamento con "Meet the Docs! Forlì Film Fest" : cinque giorni di proiezioni - incontri con registi - talk - masterclass - musica - . . Tutto pronto per Meet The Docs! Forlì Film Fest, la rassegna sul cinema documentario - organizzata dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media - in arrivo a Forlì per una cinque giorni ricca di eventi a ingresso gratuito, dal 16 al 20 ottobre nei suggestivi spazi di Ex Atr, luogo di rigenerazione. (Forlitoday.it)