Tpi.it - Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)dei– Ladi: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, venerdì 11 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadei– Ladidel 2017 diretto da Joachim Rønning e Espen Sandberg, quinto capitolo della serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Tredici anni dopo gli eventi del terzo, il dodicenne Henry Turner sale a bordo dell’Olandese volante per incontrare suo padre, il capitano Will Turner; il ragazzo informa il padre che grazie al Tridente di Poseidone riuscirà a liberarlo spezzando la maledizione che lo lega alla nave, ma Will pensa che il tridente sia impossibile da trovare e pertanto gli intima di lasciar perdere e di non cercarlo mai più.