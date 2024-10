Neonati sepolti, la vicina rompe il silenzio: cosa faceva Chiara Petrolini in giardino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Social. Neonati sepolti, la vicina rompe il silenzio: cosa faceva Chiara Petrolini in giardino – Nuovi particolari sulla vita di Chiara Petrolini stanno venendo alla luce, in particolare riguardo al cortile della sua abitazione dove sono stati sepolti i suoi due Neonati. Una vicina di casa ha rilasciato diChiarazioni ai microfoni di “Mattino Cinque News”. ( dopo le foto) Leggi anche: Terremoto nella notte in Italia: la zona colpita Leggi anche: Tragedia in Italia, bimba di 12 anni investita da un treno Neonati sepolti, la vicina rompe il silenzio “Questa storia mi ha ferita. Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto terra, ti lascia attonita”, ha diChiarato la vicina di casa di Chiara Petrolini ai microfoni di “Mattino Cinque News”. Tvzap.it - Neonati sepolti, la vicina rompe il silenzio: cosa faceva Chiara Petrolini in giardino Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Social., lailin– Nuovi particolari sulla vita distanno venendo alla luce, in particolare riguardo al cortile della sua abitazione dove sono statii suoi due. Unadi casa ha rilasciato dizioni ai microfoni di “Mattino Cinque News”. ( dopo le foto) Leggi anche: Terremoto nella notte in Italia: la zona colpita Leggi anche: Tragedia in Italia, bimba di 12 anni investita da un treno, lail“Questa storia mi ha ferita. Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto terra, ti lascia attonita”, ha dito ladi casa diai microfoni di “Mattino Cinque News”.

Chiara Petrolini - feste e grigliate in giardino col neonato già sepolto - Anche io ho un bambino nato nel 2023 e sapere che il mio gioca nel cortile mentre di là erano sotto terra, ti lascia attonita». Infine ha aggiunto: «Con la famiglia avevamo dei rapporti di buon vicinato». In estate la giovane ha organizzato delle feste tra amici in giardino e una si è svolta quando c’era già uno dei neonati sepolti. (361magazine.com)

Chiara Petrolini - feste nel giardino con il neonato già sepolto. La vicina : «Organizzava grigliate e pizzate» - Emergono nuovi dettagli sulla vita che conduceva Chiara Petrolini nella sua abitazione a Traversetolo, in particolare nel cortile in cui ha sepolto i suoi due bambini appena nati. Una sua vicina di... (Leggo.it)

Neonati sepolti - resta la domanda : davvero Chiara Petrolini ha fatto tutto da sola? - Un viaggio che è avvenuto lo scorso 9 agosto, solo due giorni dopo il secondo parto e la sepoltura in giardino di un bambino che, contrariamente a quanto affermato da Chiara, non era nato morto ma vivo come hanno stabilito gli esami autoptici. Il prossimo 15 ottobre il Riesame dovrà decidere in tal senso sul destino di una giovane donna che, pur lucida e autodeterminata, probabilmente soffre di ... (Ilfattoquotidiano.it)