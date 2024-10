Lo spazio Enel lancia il nuovo “sportello dell’efficienza energetica”, innovazione e sostenibilità per la città (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Presso lo spazio Enel di Arezzo, in centro città in via Garibaldi 97, arriva una novità importante: in un tempo in cui l’elettrificazione dei consumi è sempre più centrale, all’interno degli uffici commerciali aretini apre infatti lo “sportello dell’efficienza energetica”, con un consulente dedicato durante l’orario di apertura al pubblico – oppure su appuntamento personalizzato, se richiesto, dalle 8:45 alle 16:00 durante i giorni feriali), per rendere gli impianti di casa e di lavoro più efficiente ed ottimizzare così i consumi con un importante risparmio economico, oltreché significativi benefici ambientali. Lanazione.it - Lo spazio Enel lancia il nuovo “sportello dell’efficienza energetica”, innovazione e sostenibilità per la città Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Presso lodi Arezzo, in centroin via Garibaldi 97, arriva una novità importante: in un tempo in cui l’elettrificazione dei consumi è sempre più centrale, all’interno degli uffici commerciali aretini apre infatti lo “”, con un consulente dedicato durante l’orario di apertura al pubblico – oppure su appuntamento personalizzato, se richiesto, dalle 8:45 alle 16:00 durante i giorni feriali), per rendere gli impianti di casa e di lavoro più efficiente ed ottimizzare così i consumi con un importante risparmio economico, oltreché significativi benefici ambientali.

