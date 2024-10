Le voci di mercato sulla difesa del Napoli e Simeone (Di venerdì 11 ottobre 2024) La difesa del Napoli: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Rafa Marin non è ancora pronto per essere un punto di riferimento nell’immediato, così il Napoli per gennaio valuta l’arrivo di un altro centrale. L’obiettivo del ds Manna è Jaka Bijol, 25 anni, centrale sloveno dell’Udinese. Valutazione intorno ai 15 milioni. Il Napoli potrebbe guadagnare questa cifra con la cessione di Folorunsho alla Lazio. Quella di Bijol al momento è un’idea, non la soluzione. Un nome che resta nel mirino”. Sull’asse Napoli-Torino Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Tuttosport. “Simeone fa la riserva della riserva (Raspadori), visto che Lukaku e Politano non si toccano. In campionato ha sempre segnato tanto: 12 gol con il Genoa, 20 con la Fiorentina, 18 con il Cagliari, 17 con il Verona. In carriera ha realizzato 100 reti in 371 partite. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladel: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Rafa Marin non è ancora pronto per essere un punto di riferimento nell’immediato, così ilper gennaio valuta l’arrivo di un altro centrale. L’obiettivo del ds Manna è Jaka Bijol, 25 anni, centrale sloveno dell’Udinese. Valutazione intorno ai 15 milioni. Ilpotrebbe guadagnare questa cifra con la cessione di Folorunsho alla Lazio. Quella di Bijol al momento è un’idea, non la soluzione. Un nome che resta nel mirino”. Sull’asse-Torino Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Tuttosport. “fa la riserva della riserva (Raspadori), visto che Lukaku e Politano non si toccano. In campionato ha sempre segnato tanto: 12 gol con il Genoa, 20 con la Fiorentina, 18 con il Cagliari, 17 con il Verona. In carriera ha realizzato 100 reti in 371 partite.

Napoli - idea Bijol in difesa : l’Udinese lo valuta 15 milioni - È uno dei pilastri della sua nazionale e in passato, negli anni passati al Cska Mosca, ha giocato sia in Champions sia in Europa League”. Inoltre, il suo passato al Cska Mosca, e palchi internazionali come Champions League ed Europa League, lo rendono un giocatore esperto e affidabile. Lo sloveno è alla terza stagione in Italia, può giocare sia nella difesa a tre (da centrale o braccetto) sia ... (Napolipiu.com)

G7 Difesa a Napoli il 19 ottobre : ci sarà la mobilitazione pro Palestina - I manifestanti hanno mostrato anche i fogli di via ricevuti per aver partecipato al corteo, sempre in favore della Palestina, dello scorso 5 ottobre. I manifestanti si sono presentati questa mattina in piazza Plebiscito, annunciando la mobilitazione pro Palestina per il prossimo 19 ottobre, in occasione del G7 della Difesa. (Fanpage.it)

Conte - da attacco fluido a difesa impenetrabile : come cambia tatticamente il suo Napoli - Grazie al sacrificio e alla dedizione di Politano e McTominay, il Napoli sta ridefinendo il proprio gioco, mostrando una solidità che potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione. Questo approccio non sarebbe possibile senza il sacrificio e l’impegno di due uomini chiave: Matteo Politano e Scott McTominay. (Napolipiu.com)