Israele, Idf: “Ucciso capo Jihad islamica palestinese” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il raid nel campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania L'esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania e ha affermato che i due erano terroristi della Jihad islamica palestinese. Secondo l'Idf, il ventenne Mohammed Iyad Abdullah era il leader Sbircialanotizia.it - Israele, Idf: “Ucciso capo Jihad islamica palestinese” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il raid nel campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania L'esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania e ha affermato che i due erano terroristi della. Secondo l'Idf, il ventenne Mohammed Iyad Abdullah era il leader

