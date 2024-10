Incidente tra auto e moto: grave un motociclista trasportato d’urgenza a Careggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi, alle 13:14, il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto per un grave Incidente tra un’auto e una moto. Sul luogo sono giunti Pegaso 1, un’auto infermierizzata, l’automedica della Croce Bianca e la Misericordia di Arezzo. Il motociclista, un uomo di 48 anni, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze, mentre una donna di 72 anni, coinvolta nell’Incidente, è stata portata in codice giallo al San Donato di Arezzo. L'articolo Incidente tra auto e moto: grave un motociclista trasportato d’urgenza a Careggi proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. Lortica.it - Incidente tra auto e moto: grave un motociclista trasportato d’urgenza a Careggi Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi, alle 13:14, il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto per untra un’e una. Sul luogo sono giunti Pegaso 1, un’infermierizzata, l’medica della Croce Bianca e la Misericordia di Arezzo. Ilciclista, un uomo di 48 anni, è statoin codice rosso con l’elisoccorso all’ospedaledi Firenze, mentre una donna di 72 anni, coinvolta nell’, è stata portata in codice giallo al San Donato di Arezzo. L'articolotraunciclistaproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

