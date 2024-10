Giugliano. Sparatoria sull’Asse Mediano dopo inseguimento con la Polizia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Attimi di terrore quelli vissuti nella serata di ieri, giovedì 10 ottobre, nei pressi dell’uscita dell’Asse Mediano Giugliano-Parete dove si è verificato un violento inseguimento tra la Polizia e un gruppo di malviventi. Giugliano. Sparatoria sull’Asse Mediano dopo inseguimento con la Polizia Secondo quanto raccontato da diversi testimoni, l’inseguimento sarebbe partito nei pressi del centro L'articolo Giugliano. Sparatoria sull’Asse Mediano dopo inseguimento con la Polizia Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano. Sparatoria sull’Asse Mediano dopo inseguimento con la Polizia Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Attimi di terrore quelli vissuti nella serata di ieri, giovedì 10 ottobre, nei pressi dell’uscita dell’Asse-Parete dove si è verificato un violentotra lae un gruppo di malviventi.con laSecondo quanto raccontato da diversi testimoni, l’sarebbe partito nei pressi del centro L'articolocon laTeleclubitalia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Secondo agguato in poche ore, ferito 34enne - SANT'ANTIMO. Secondo agguato in poche ore in provincia di Napoli: gambizzato 34enne. I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Cimabue, incrocio con via Tiziano, a ... (ilroma.net)